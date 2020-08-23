 

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

23.08.2020, 13:48, Новости дня

Москва и Анкара подписали контракт на поставку второго комплекта российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Контракт подписан», – цитирует ТАСС Михеева. 

По его словам, в настоящее время идет обсуждение финансовой модели исполнения контракта.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Ссистемы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» были поставлены Турции за 2,5 млрд долларов, прорабатывается возможность поставки второй партии систем ПВО. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке. 



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