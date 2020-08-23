 

Главный терапевт сибирского минздрава объяснила, почему могло стать плохо Навальному

23.08.2020, 13:48, Новости дня

Неправильная диета могла привести к симптомам, похожим на те, что отмечались у Алексея Навального, отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД главный терапевт минздрава РФ по Сибирскому ФО Мария Лизван.

«Я не имела возможности ознакомиться с историей болезни, но все равно следует учесть: если человек голодает, соблюдает различного рода диеты без консультации врачей, без учета изначального соматического статуса, то безусловно, это может стать причиной для тех симптомов, и тех лабораторных изменений, которые сейчас были отмечены», – отметила главный терапевт минздрава по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Минздрава Мария Лизван.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин предположил, что причиной потери сознания блогера Алексея Навального могла стать диета для похудения. В Сети появилась версия о том, что Алексей Навальный пытался похудеть и сидел на диете. Якобы именно это могло подорвать здоровье блогера и привести к коме из-за критически опасного снижения уровня сахара в крови – гипогликемии.

Как полагает Лизван, ошибками при голодании можно объяснить тот уровень глюкозы, который был зафиксирован у Навального при госпитализации.

«Надо отметить – прежде, чем резко изменить свой рацион, необходимо обратиться к медикам. Лечебное голодание всегда должно проводиться под контролем специалистов. В этой ситуации пациент, находящийся под врачебным наблюдением, не должен совершать дальних перелетов. Мы стараемся минимизировать нагрузки. Необходим не только клинический контроль, но и лабораторно-инструментальные исследования, которые позволяют фиксировать все обменные процессы, которые происходят в организме человека», – отметила  Лизван.

Вместе с тем, эксперт сочла преждевременным комментировать сообщения о том, что в при анализе мочи пациента были обнаружены признаки употребления алкоголя и кофеина. «Данная информация содержится в медицинской документации, а доступ к ней может иметь либо лечащий врач, либо те специалисты, которым это разрешили соответствующие органы, например, определенный круг лиц при следственных мероприятиях и родственники – если они обратятся с подобной просьбой», – отметила Лизван.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

Ранее в пятницу главврач БСМП №1 Александр Мураховский заявил, что не рекомендует, но и не запрещает транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии. При этом Мураховский также уточнил, что три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.



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