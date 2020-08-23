В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

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23.08.2020, 13:48, Новости дня

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Территориальными органами внутренних дел Белоруссии задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан», – сообщается в Telegram-канале министерства.

По словам пресс-секретаря МВД республики Ольги Чемодановой, число участников 67 протестов, которые прошли в 55 населенных пунктах Белоруссии за сутки не превысило 6,1 тыс. 

При этом в мероприятиях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» поучаствовали более 30 тыс. человек.

Также МВД Белоруссии предупредило о незаконности протестов перед акцией оппозиции. 

«Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность», – отмечает министерство. 

Ранее сообщалось, что акция протеста в Минске на площади Независимости завершилась мирно, никто не пострадал. 

В субботу в Минске также прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.

Также МВД Белоруссии объявило о задержании одного из организаторов несогласованных акций, по данным ведомства, мужчина предлагал деньги за проведение митингов.



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