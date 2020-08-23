Омская кома

23.08.2020, 13:27, Разное

Государство больше не гарантирует жизнь нелояльным гражданам.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Алексея Навального, лидера российской оппозиции, пытались убить. Оптимисты говорят — сильно покалечить, вывести из игры. Мол, не дожили мы еще до эпохи убийств политиков — как если бы не было Немцова, лежащего на мосту пять лет назад. Впрочем, за исключением этих двух крайне невеселых вариантов — убийства и нанесения тяжелого вреда здоровью, — объяснений внезапной комы во время перелета из Сибири в Москву (лететь четыре часа) не просматривается.

Лишь спустя двое суток Навальный оказался в безопасности в берлинском госпитале — кажется, что выжил чудом, и теперь все зависит от немецких медиков. Позорно и страшно, что доверие к российским чиновникам от медицины находится на таком низком уровне, что гражданина РФ приходится эвакуировать в Европу, лишь бы не оставлять в их руках.

И дело в данном случае не сводится к качеству оборудования в больнице — в двух сутках Навального в омской коме есть вещи и пострашнее.

Мы на собственных шкурах знаем, что дела о покушениях и убийствах публичных лиц в России, критически настроенных журналистов и оппозиционных политиков не расследуются. Велика вероятность, что так будет и с внезапной комой Навального. Просто житель России, много критикующий президента, «заболел».

Причем в случае с гибелью Немцова мы хотя бы узнали имена исполнителей преступления; назвав их, следствие традиционно «сломалось». Правды о событиях утра 20 августа 2020 года (для любителей пошлой нумерологии — в этот день исполнилось 80 лет со дня покушения на Льва Троцкого) мы, скорее всего, не добьемся. Причина связана с самым пугающим поворотом этой трагедии: в течение полных двух суток вся мощь российского государства была брошена на сокрытие следов случившегося в томском аэропорту.

К судьбе Навального дежурно подключилась пропаганда, сразу сообщившая, что он, скорее всего, просто пил самогон в некоей сибирской деревне. Затем на боевое дежурство встали омские врачи, которые под плотной опекой компетентных органов в течение двух суток выдавали все более противоречивые и абсурдные версии произошедшего, начиная от отравления веществом, входящим в состав пластиковых стаканчиков, и заканчивая резким спонтанным понижением уровня сахара в крови.

Почти через двое суток Навального все же разрешили эвакуировать — он внезапно стал транспортабельным пациентом, хотя еще за несколько часов до того в омской больнице категорически отрицали такую возможность. Выдержав необходимую для затруднения диагностики паузу, больница напоследок сказала журналистам, что токсинов в крови Навального точно не было, зато были следы алкоголя и кофеина — вот такой субъект попался, бывает.

Иными словами, в коме находится не только Алексей Навальный, но и российская государственность.

Она больше не берется за обеспечение базового права своих жителей — права на жизнь. Более того, именно эта государственность систематически создает условия, делающие невозможным установить, что является смертельной угрозой для граждан.

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После череды фейковых уголовных дел против Навального кто-то перешел к акциям прямого действия в стиле старых (и новейших) отвратительных «шпионских детективов». В чем же состоит вина Навального и его угроза российской государственности? Политик принципиально действует в легальном поле и призывает своих сторонников участвовать в демократической системе Российской Федерации и голосовать на выборах против представителей действующей власти.

За это у нас теперь травят.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики