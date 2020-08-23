 

Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой

23.08.2020, 13:23, Разное

Президент Белоруссии Александо Лукашенко посетил агрокомбинат “Дзержинский”, где вел себя весьма странно. Теперь самые одиозный высказывания Батьки обсуждают в прессе.

Лукашенко рассказал, что болезненно отреагировал на характеристику происходящего в стране со стороны госсекретаря США Майка Помпео. Белорусский политик заявил, что у него в стране полицеский не давил чернокожего коленом на глазах у всего мира.

Кроме того, Александр Григорьевич выразил свое мнение касательно ухода журналиста президентского пула с государственного канала ОНТ. По словам Лукашенко, многие работники прессы просто “выскочили митинговать”, не думая о том, что им необходимо работать верой и правдой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Прощаясь с работниками комбината, Лукашенко произнес шутку, которую можно трактовать как намек на вечную власть президента. “До встречи. И не думайте, что сюда приедет кто-то другой”, – цитирует Александра Григорьевича UDF.by.

Напомним, что теоретическая возможность утратить власть не на шутку перепугала Лукашенко. Так, недавно главнокомандующий Белоруссии заявил, что протесты в стране спровоцированы людьми из друг государств.



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