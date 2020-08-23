Ученые обнаружили на «Острове Друидов» загадочную 4000-летнюю гробницу

23.08.2020, 13:17, Разное

В процессе работ на острове Англси, общеизвестном как «Остров Друидов», нашли могильный холм с гробницей, а ее возраст оценили в 4000 лет. Эксперты полагают, что находка позволит узнать секреты кельтского культа.

Специалисты нашли курган недалеко от гробницы Брин Челли Дду. Друиды, если они существовали, были на острове около 2000 лет назад. Об их жизни часто говорил римский историк Тацита и Юлий Цезарь. За все годы исследователи не нашли настоящих следов давних жрецов, которые, как считали, были руководителями религиозного кельтского культа, поклонявшегося духам природы.

Эксперты полагают, что открытие поможет понять новую информацию о жителях «Острова Друидов» и их взаимосвязи с жрецами. Примечательно и то, что найденный курган не первый артефакт прошлого, найденный на землях Англси.