 

Авиакомпания «Победа» обяжет пассажиров сдавать детей до 5 лет в багаж

23.08.2020, 13:10, Разное

Авиакомпания «Победа» объявила, что с 1 сентября дети до пяти лет не будут допускаться в пассажирские салоны её самолётов. Вместо этого пассажирам будет предложено сдать их в багажное отделение.

В пресс-релизе «Победы» уточняется, что дети в таком возрасте зачастую раздражают пассажиров громким или некорректным поведением, отвлекают на себя внимание бортпроводников.

«Начиная с 1 сентября, дети в возрасте до 5 лет невключительно, как и домашние питомцы, подлежат обязательной сдаче в багаж. Авиакомпания предоставляет в аренду по фиксированному тарифу переносные контейнеры для домашних животных и детей, однако во избежание ситуаций, когда контейнеры отсутствуют в наличии, рекомендовано воспользоваться своей «переноской». Перед сдачей в багаж ребёнка следует транквилизировать медикаментозно на время полёта, чтобы минимизировать стресс», – пояснили в авиакомпании.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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