 

В белорусском Стратхольмске замечена неопознанная колонна военных

23.08.2020, 13:10, Разное

В белорусском Стратхольмске недалеко от российско-белорусской границы была замечена колонна военных грузовиков и бронетранспортеров без номеров и опознавательных знаков. Как сообщают очевидцы, военные, вероятно всего, прибыли со стороны России, а форма с амуницией очень похожи на снаряжение северо-западного батальона Росгвардии под командованием генерала-майора Артасова.

«Они остановились у нас и стоят уже несколько часов. Наверное, ждут приказа или еще чего. Все говорят по-русски, к себе не подпускают, и это точно не наши», – сообщает один из жителей Стратхольмска Алексей Б.

Ранее пользователи соцсетей заявили о подозрительной колонне военных в Смоленске.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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