Россия решила заключить с Белоруссией контракт на поставку вертолетов
23.08.2020, 13:08, Новости дня
Россия планирует заключить контракт с Белоруссией на поставку вертолетной техники республике, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
«С Белоруссией будет заключен контракт на поставку вертолетной техники», – сказал Шугаев в интервью «Россия-24».
По его словам, РФ с начала 2020 года РФ экспортировала военную продукцию на сумму более 7 млрд долларов.
«В целом я могу сказать, что мы двигаемся по плану. На сегодняшний день более чем на 7 млрд долларов поставки уже осуществлены, 20-го года. 19-й год мы выполнили, слава Богу» , – сказал он.
Ранее глава правительства Белоруссии Роман Головченко сообщил, что прямые потери Белоруссии от разрыва военного сотрудничества с Россией составили бы 300–350 млн долларов ежегодно.
Напомним, один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил «прерывания» членства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности. Также он рассказал, как оппозиция намерена действовать в случае своей победы.
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