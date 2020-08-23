Мнение: Папуа – Новая Россия

23.08.2020, 13:05, Разное

Я знаю, я знаю, не надо кричать – и в России есть порядочные люди, не всех ещё чаем вытравили.

Но речь пойдет не о них, речь пойдет о том немолчаливом большинстве, которое просыпается с криком крымнаш, носит иконки вовы, лёни или иосика на груди и клянется верности традициям и линии партии, повторяя все их изгибы.

Кстати, здесь нет и попытки обидеть папусов – они оказались невольными жертвами эволюции, тогда как кремлевские друзья созмательно выбрали свои традиционный пробег по кругу.

В добрые советские времена все было просто. Во-первых, с западом могли общаться только проверенные единицы, во-вторых, у них было все плохо, у нас все хорошо – и кто мог не верить первому и единственному каналу голубого глаза?

Когда от этой хорошей жизни совок скоропостижно скончался, и появился интернет и возможность посмотреть как неправильно живут другие люди, то у кремлевской челяди возникла диллема – как объяснить коррупцию, правление по праву сильного с уклоном в ”я начальник, ты дурак”, вечное нетпутинанетроссии и постоянное бряцанье в окопах нарисованными ракетами.

И кэгэбистский разум нашел ответ! Вместо советского “у нас лучше" пришло “у нас все как у вас“ – президент, парламент, законы, выборы, мерседесы, офшоры и особняки в Лондоне….

Точно так же как папуас говорил нехорошему шотландцу-колониалисту:

– у тебя юбка, у меня юбка…. значит мы такие же.