Сегодня в Минске пройдет протестный марш. В город уже стягивают военную спецтехнику

23.08.2020, 13:01, Новости дня

23 августа в Минске запланирован протестный Марш новой Беларуси. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал Nexta Live.

Мероприятие начнется в 14.00, колонны протестующих двинутся к Площади Независимости в центре города.

От Минского завода тракторных тягачей уже движется первая колонна работников завода, волонтеров и пришедших поддержать заводчан людей. Пока она состоит из около 50 человек, но возле станции метро “Автозаводская” к митингующим примкнут работники Минского автозавода, пишет TUT.BY.

Вместе с тем белорусский фотограф Алексей Кириленко в своем Twitter опубликовал видео, на котором в Минске видно колонну, состоящую из нескольких десятков крытых военных грузовиков, автозаков и спецмашин силовиков.

Минск. Сегодня. #минск pic.twitter.com/T9g76dtaRJ

— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 23, 2020

Минск сейчас

Назад 9 августа #минск pic.twitter.com/TGMps9FQFU

— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 23, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.