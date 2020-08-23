Мнение: Локаут

23.08.2020, 12:51, Разное

Решение Лукашенко начать с понедельника локаут в отношении забастовавших предприятий не выглядит разумным. Оно напрашивается как элемент террора, но как и террор вообще, имеет риски, которые невозможно предотвратить.

Примеры относительно и даже вполне успешной борьбы с рабочим классом в капиталистической экономике новейшего времени есть. Та же Маргарет Тэтчер задавила выступления шахтеров, а еще и авиадиспетчеров, и Лукашенко вполне может использовать этот опыт. Правда, имидж борца за народные интересы придется забыть, но когда на кону личная власть, имидж – ничто. Жажда власти – всё.

Но чтобы стать белорусской Тэтчер, Лукашенко должен иметь работающий как часы госаппарат и устойчивое положение в обществе. Пока же кроме верхушки бюрократии, которая утонет вместе с Лукашенко если что, и подневольных бюждетников, с поддержкой у него не густо.

Есть и еще один нюанс – в Белоруссии значительно вырос (не в абсолютных, но в удельных значениях) класс так называемых "программистов" – людей, которые на ты с новой экономикой. Эти люди стали ядром нынешних протестов, они умеют в сетевые структуры, это их родная стихия. Возможно, поэтому протесты в этот раз выглядят (да и являются) чем-то совершенно иным, чем ранее. Это не мелкая городская буржуазия – креаклы, как ее презрительно называют, это как раз новый пролетариат, продающий свой труд – но труд интеллектуальный, в отличие от пролетариата "старого". И им тоже нечего терять. Возникает весьма любопытное противоречие – замшелые леваки-соглашатели и коллаборационисты, косплеящие коммунистов "топят" за Лукашенко, но совершенно не замечают вызревшую новую страту, практически полностью отвечающую марксистким установкам на класс-гегемон. Кстати говоря, именно эта социальная группа растет в своей численности и скоро не замечать ее будет совершенно невозможно. Интересно, как будут переобуваться левые коллаборационисты.

Локаут может привести к обратному эффекту – забастовочные комитеты получат мощный стимул и толчок в развитии и примут встречное, вполне напрашивающееся решение – они займут "свои" предприятия и наоборот – вышвырнут карателей Лукашенко. И тогда он получит два фронта – улица и заводы. А война на два фронта – обычно мероприятие совершенно безнадежное.

Тэтчер, кстати, воевала с шахтерами более года. Успешно, но ей пришлось мобилизовать для этого возможности и ресурсы далеко не самой слабой страны. Да и госаппарат Великобритании выглядел вполне работоспособным. Получится ли у Лукашенко повторить то, что вышло у "железной леди" – очень большой вопрос. Но в любом случае миф о Белоруссии, как об островке социализма, закончится навсегда.