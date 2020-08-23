ВС Белоруссии приступили к охране госграницы

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23.08.2020, 12:48, Новости дня

Механизированная бригада вооруженных сил Белоруссии приступила к практической охране госграницы страны в рамках учений на западе страны, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Подразделения 120-й отдельной механизированной бригады со средствами усиления приступают к практическому несению службы по охране госграницы», – сообщается на сайте ведомства.

Также в минобороны республики подчеркнули, что авиация выполняет полеты в рамках охраны госграницы в воздушном пространстве. 

Отмечается, что подразделения радиоэлектронной борьбы из состава сводной группировки войск занимают временный позиционный район. Их задача – ведение разведки, радиоподавление приемных терминалов спутниковых радионавигационных систем и комплексный технический контроль в районах выполнения задач войсками. 

Кроме того, мотострелковые и танковые подразделения оборудуют районы и совершенствуют позиции в инженерном отношении, создают систему огня.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные отреагируют на нарушение рубежей страны без предупреждения. 

В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Он заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию, а координаторы протестов стране сидят в соседних странах. По его словам, некоторые стороны желают «оттяпать хотя бы клочок» западной части Белоруссии.

В Польше заявили, что им не нужны белорусские территории, а слова Лукашенко у них вызвали грусть.

Также Лукашенко заявил, что принял самое серьезное решение за 25 лет – о приведении всех основных частей вооруженных сил Белоруссии в полную боевую готовность.



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