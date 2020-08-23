Forbes – российский солдат превратится в «железного человека» раньше американского

23.08.2020, 12:33, Новости дня

Обычному американскому пехотинцу превратиться в супергероя «железного человека» в ближайшее время вряд ли светит, в то время как его российские коллеги уже вовсю пользуются технологиями экзоскелета. Как пишет Forbes, российские изобретатели пошагово движутся к совершенствованию экзоскелета, добавляя всё новые изменения, в то время как американский проект боевого костюма TALOS пока никуда так и не продвинулся.



Reuters

После очередной неудачной попытки США создать силовую броню в стиле «Железного человека» некоторые комментаторы заключили, что военные экзоскелеты навсегда останутся научной фантастикой. Как пишет Forbes, обычному американскому пехотинцу превратиться в Тони Старка в ближайшее время вряд ли светит, его российский коллега технологиями экзоскелета уже пользуется вовсю.

Как продолжает издание, российские экзоскелеты, известные как боевые костюмы «Ратник», созданы Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, частью оборонного гиганта «Ростех». Первоначальная версия «Ратника» — экзоскелет без двигателя, который снимает с солдата нагрузку и, как утверждается, позволяет совершать длительные марш-броски и атаки с весом до 45 килограммов.

Безмоторные экзоскелеты снимают с пользователя нагрузку, используя для хранения или высвобождения энергии пружины или другие устройства. Поскольку источника питания им не требуется, им не грозит целый ряд сложных технических проблем брони с электроприводом.

«Основной вызов представляет собой выбор материала для экзоскелетов. Они должны быть и прочными, и легкими», — рассказал Forbes генеральный директор ЦНИИТочМаш Альберт Баков.

Хотя Баков рассчитывает, что в конечном итоге появится версия с приводом, он не считает, что современные технологии для этой задачи подходят.

«Аккумулятор необходимой ёмкости и размера ещё не разработан», — ответил Баков.

Ранняя версия «Ратника», ЭО-1, уже прошла обширные испытания — даже использовалась боевыми инженерами в полевых условиях в Сирии. Они понадобились из-за веса российской электроники, которую перевозили операторы с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6».

«Операторам «Урана-6».приходится носить на груди тяжёлый пульт управления», — говорит советник российской программы Центра военно-морских исследований и специалист по российским беспилотным системам Сэмюэль Бендетт.

Блок управления весит более 18 килограммов, но с помощью экзоскелета операторы могут без труда передвигаться быстрым шагом, а также садиться, ложиться и вставать без лишних усилий.

«Экзоскелет оказался идеальным временным решением для немедленного использования, чтобы удовлетворить оперативные потребности солдата», — говорит Бендетт.

Считается, что в использовании экзоскелет интуитивно понятен. Надеть его можно всего за пару минут, а сбросить — мгновенно. По сообщениям источников, стоит один комплект порядка $3500. Экзоскелет может не только переносить тяжёлое оборудование, но и служит креплением для оружия.

«Конструкция экзоскелета с «третьей рукой» позволяет использовать более тяжелое и мощное оружие — например, пулемет — одной рукой», — объяснил Баков.

Бендетт полагает, что российские разработчики уже придумали различные оригинальные схемы для совершенствования экзоскелета, — добавляя всё от защитной окраски хамелеона до микродронов. Версия третьего поколения, известная как «Сотник», обещана к 2025 году. Но что касается поставленных целей, они вполне реалистичны.

Как заключает издание, российская версия без двигателя постепенно совершенствуется: несколько сотен комплектов либо уже эксплуатируются, либо заказаны. ЭО-1 может и не особо впечатляет по сравнению с непобедимой силовой броней, обещанной TALOS из Группы разработки специальных боевых средств ВМС США, но если проект боевого костюма TALOS, анонсированный ещё в 2013 году, пока ни к чему не привёл, у русских уже есть ступенька на следующий уровень.

«Добыть финансирование для амбициозных проектов с замахом на невиданные возможности в экосистеме Пентагона, может быть, и проще. Но русский пошаговый подход тоже имеет свои преимущества. В гонке черепах и зайцев русские вырываются вперед, благодаря скромным, но эффективным технологиям», — заключает автор материала.