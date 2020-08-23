Der Spiegel – борющаяся с лесными пожарами Калифорния попросила помощи из-за границы

23.08.2020, 12:33, Новости дня

Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии, пишет Der Spiegel: площадь возгорания уже составляет более 3000 кв. километров. Уже 120 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться. Для борьбы с огнём губернатор штата попросил помощи у Канады, Австралии и нескольких штатов США.



Reuters

Калифорния продолжает бороться с лесными пожарами: согласно данным СМИ, возгорания охватили территорию в 3000 квадратных километров, пишет Der Spiegel. Для борьбы с огнём, губернатор Калифорнии попросил помощи у Канады, Австралии и нескольких других штатов США.

Между тем, уже 120 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, пишет издание. На данный момент в регионе действуют 12 тысяч пожарных. К полудню пятницы им удалось взять под контроль 7% горевшей территории. При этом в калифорнийской пожарной службе заявили, что пожары будут длиться ещё долго. Власти потребовали от всех жителей Калифорнии заготовить сумки со всем необходимым на случай экстренной эвакуации.

Ситуация усложняется из-за пандемии коронавируса, пишет Der Spiegel. Некоторые люди боятся заразиться в спасательных лагерях. Калифорния особенно сильна затронута вирусом: на данный момент в штате выявлено 650 тысяч случаев заражений.