 

Петросян заметно помолодел в браке с молодой женой

23.08.2020, 12:17, Разное

74-летний Евгений Петросян заметно помолодел в браке с молодой супругой Татьяной Брухуновой заметно помолодел. Об этом свидетельствуют его новые фото и видео, опубликованные в социальной сети Instagram.
Поклонники считают, что 31-летняя Татьяна Брухунова помогла Петросяну обрести еще одну молодость. Он стал более тщательно следить за своим внешним видом, отказался от вредных привычек и начал активно заниматься спортом. Комик часто посещает врачей и выполняет растяжку.
Все это отразилось на внешнем виде юмориста. Приехав в усадьбу Кусково, которая находится в Подмосковье, Петросян не боялся показывать задор. Для съемок он надел классический костюм синего цвета. Ради смелых кадров Петросян взял в руки зон и начал прыгать с ним.

В описании к публикации юморист рассказал, что в усадьбе Кусково оказался первый раз, несмотря на то, что 58 лет проживает в Москве. Там он встретил множество молодоженов, которые приезжают на фотосессии. Им Петросян с большой радостью пожелал счастья. Подписчики назвали комика стильным и заметно помолодевшим.

Напомним, что юморист женился во второй раз в декабре прошлого года. Его избранницей стала помощница Татьяна Брухунова. До этого Петросян 33 года состоял в браке с коллегой по цеху Еленой Степаненко.



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