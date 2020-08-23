 

Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников «Орион»

23.08.2020, 12:08, Новости дня

Министерство обороны РФ и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион», сообщил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.

Детали соглашения не разглашаются. Долженков уточнил, что машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний, передает РИА «Новости». 

По его словам, по итогам опытно-войсковой эксплуатации «Ориона» ведомство попросило доработать данный БЛА по «ряду дополнительных возможностей». 

До конца 2020 года «Орион» должен получить литеру О1, добавил Долженков. 

В апреле группа «Кронштадт» и Минобороны подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион» в составе трех машин. 

Напомним, в ноябре ударный вариант беспилотника «Орион» прошел испытания в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.



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