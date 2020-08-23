Познер сказал, как определить, что он – еврей

23.08.2020, 12:08, Новости дня

Если в основе фамилии лежит название города, «значит, перед вами еврей», сообщил журналист и телеведущий Владимир Познер. По его словам, род Познеров – это евреи, бежавшие из Испании в Польшу во время инквизиции.

В личной колонке на сайте «Познер Online» журналист рассказал, что у него возникало любопытство исследовать свое генеалогическое древо.

«Я кое-что знаю до определенной степени, знаю, кем была прапрапрабабушка, знаю, что баронство в нашем роду идет от Наполеона Первого, он вручал титул моему прапрапрапрадеду по линии матери», – отметил Познер.

Он добавил, что его двоюродная сестра очень интересуется происхождением их рода, «она раскопала кучу всего».

«Я знаю точно, что Познеры – это евреи, бежавшие из Испании во время инквизиции в Польшу. Польский король хорошо соображал в этом смысле, он понимал, что евреи – очень хорошие экономисты, торговые люди. И он пригласил их. Так многие евреи очутились в Польше и долго там жили очень хорошо», – рассказал журналист.

По его словам, только в середине 17-го века начались погромы, при гетмане Богдане Хмельницком.

Познер уточнил, что очень часто еврейские фамилии образовывались от названия города: Познань – Познер, Падуя – Падва, Лиозно – Лиознов.

«Если в основе фамилии лежит название города, значит, перед вами еврей. Так было принято», – отметил он.

Ранее Познер заявил, что слово «дружба» в РФ и США несет в себе разный смысл.