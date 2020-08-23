Специалисты узнали еще одну возможную причину развития диабета

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23.08.2020, 11:53, Разное

Ученые узнали о новой причине появления сахарного диабета. Опыты показывают, что болезнь может генетический сбой между инсулином и головным мозгом.
Эксперты сообщают, что инсулин контролирует сахар в крови и оказывает влияние на головной мозг, исполняя вспомогательный контроль за энергетическим обменом в организме людей и метаболизмом глюкозы. При лишнем весе и болезнях поджелудочной активность инсулина теряется из-за частичного блокирования рецепторов гормона, что ведет к нарушению сахара. Такой процесс называют это инсулинорезистентностью.

Эксперты выяснили, что белок Dusp8, кодируемый геном DUSP8, регулирует терпимость к глюкозе и изменяет восприимчивость к инсулину. Они комбинировали действие гена DUSP8 на мышах и людях с таким геном. Также было доказано, что у обладателей DUSP8 опасность появления диабета увеличивается. Они будут продолжать опыты и думают, что трудятся в нужном направлении.



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