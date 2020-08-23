 

Маги рассказали о своих методах «лечения» людей от коронавируса

23.08.2020, 11:53, Разное

Распространившийся по всей планете коронавирус до сих пор не имеет максимально действенного метода лечения. О своих способах борьбы с Covid-19 рассказали маги, по их словам, они успешно «устраняют» самые тяжёлые заболевания, и новый недуг не исключение.
Немало людей в РФ верят в оккультные силы и обращаются для исцеления к различным знахарям и ворожеям. Доморощенные «эскулапы» и маги обещают улучшить состояние здоровья и избавить от любых болезней. Свои методы нашли «целители» и от коронавируса. Так, одна из волгоградских ведуний вычитывает летальную инфекцию заговорами древних славян. Такой способ действенен, как заверяет колдунья, от любых расстройств здоровья.

Интересно, что после начала пандемии Covid-19 многие целители и поклонники магии установили отдельные ценники на свои услуги. Так, одна из колдуний пояснила журналистам, что ее услуги по лечению коронавируса обойдутся пациентам в полторы тысячи рублей. Причем само присутствие больного в таком случае не требуется, достаточно его фотоснимка, имени и даты рождения. В чем причина именно такой процедуры лечения, способна ли маг действовать на расстоянии, или она все таки боится заразиться, жительница не уточнила.

Другие оккультные лекари заверяют, что снимают воспаления у пациентов. Кроме того они рассказывают, что способны подпитывать энергетику больного благодаря некоему пониманию сути заболевания. Как пишет «Инфореактор», методы, не имеющие научного обоснования и доказательств эффективности так называемые маги выдают за панацею от любых недугов.



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