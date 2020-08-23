Chery начала производство нового кроссовера Exeed VX, который появится в России
23.08.2020, 11:39, Новости дня
Обновленный китайский кроссовер Exeed VX впервые показали в конце прошлого года.
Автомобиль в дальнейшем планируют начать поставлять на российский рынок, тогда как для КНР презентовали усовершенствованную модификацию с семиместным салоном. Предполагается, что выход в свободную продажу у дилеров расширенный Exeed VX получит к середине осени. О технических параметрах известно, что здесь применили 1,6 и 2,0-литровые двигатели с мощностью до 254 л.с.
Ожидать радикальных отличий у новой версии не приходится, тогда как модель Exeed VX сохранила используемую архитектуру, независимую подвеску. Ближе к началу продаж будут озвучены и цены на все доступные комплектации китайского кроссовера Exeed VX.
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