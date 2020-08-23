 

Обновленные версии Toyota Yaris дебютировали в Таиланде

23.08.2020, 11:39, Новости дня

Японский автомобильный бренд Toyota презентовал усовершенствованную модель Toyota Yaris.

Сообщается, что приобрести новые модификации первыми смогут клиенты в Азии и Южной Америке. Распознать обновленное исполнение Toyota Yaris можно по светодиодной головной оптике, а также стильным бамперам и прочим компонентам. Кроме того, на передней панели установлен 6,7-дюймовый дисплей мультимедийного центра. Сообщается, что в максимальной модификации Toyota Yaris применят также систему распознавания разметки и экстренное торможение.

Что касается параметров производительности, то под капотом автомобиля использовали 1,2-литровый агрегат, который имеет 92 л.с. мощности. Более точные характеристики пока не названы разработчиками.



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