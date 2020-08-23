Раскрыты цены на пикап Toyota Tacoma 2021 года

23.08.2020, 11:39, Новости дня

Японский бренд Toyota озвучил прайс на обновленный пикап Toyota Tacoma.

В частности, стоимость модели в стандартном исполнении составит 34 тысячи долларов. Кроме того, покупатели также смогут выбрать расширенную модификации автомобиля, которая оценивается производителем в 42,9 тысяч долларов. В базовой комплектации ограничились мультимедийным центром, а также кондиционером из расширенных функций.

Вместе с тем о новинке пикапа Toyota Tacoma пока нет никаких данных о производительности. Некоторые инсайдеры указывают, что официальная премьера может состояться лишь к 2024 году, а пока никаких данных о новинке неизвестно. Напомним, модель Toyota Tacoma пользуется достаточно высоким спросом на рынке из-за своих габаритов и параметров.