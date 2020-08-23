Личное: Мечты Белосраки

23.08.2020, 11:35, Разное

Суббота — день свадеб. Ну, заодно, можно объявить и о давно ожидаемом всеми разводе, что сделала Полина Аскери в соцсетях:

«Любой развод, даже обоюдный, – это больно».

И вот тут я поняла, кто виноват. Если баба говорит, что мы развелись и нам больно, это может означать только одно: как же ты меня затрахал, Богатый Борис.

Причём, в мозг затрахал. Просто занудел и не достал.

Каждая старая жена больше всего на свете боится развода. Сидит на богатом диване и ссытся от страха.

Орёт на прислугу. Бухает, чтобы придать себе смелости. А потом и в самом деле приходит с работы муж и говорит, что лучше всё-таки развестись.

Я считаю Бориса Белоцерковского хорошим и порядочным человеком.

Старой жене он позволил спиваться на юге Франции. Что делает алкоголь с мозгом человека? Давайте посмотрим на это:

«Да, Борис Григорьевич снова развёлся. Да, так бывает. Но я тут совсем ни причём», — с какого-то перепуга заявила Ника.

А что, кто-то подозревал, что Боря вернулся к тебе?

Ну, как хоббиты, помните, которые туда и обратно за кольцом всевластия в книжке ходили.

В чём больном воображении могло зародиться такое, что богатый мужик, бросив старую и спившуюся кошёлку, но из благородства духа дававший ей содержание, снова вернётся к протухшему мясу?

Нет. Прошу прощения за голос разума, но так не бывает.

Успокойся, старая Белосрака, никто тебя в кознях не подозревает.

Нет, ну я понимаю, что с людьми делает синька. Некоторым даже черти мерещатся и белочки, которые скачут с ветки на ветку. Но ни один старый чёрт с деньгами не вернётся к протухшей белочке — кто в своём уме может это подозревать?

Ну, если только, такие же спившиеся товарки — они все об этом мечтают. Вот отбреет молодуха-разлучница мужа, а он раскается и вернётся ко мне.

Но это — алкогольный делирий. Так медицина называет подобный бред.

К чему это я? Ах, да: Полиночка попросила не строить догадок о причинах её развода с Борисом Белоцерковским. Поэтому я прямо скажу: инициатором стал не Борис, а Полинка.

Чтобы не сильно страдать, Борис решил провести время с детьми — их мать, старая Белочка, изо всех сил намекает тусовке брошенных жён, что Боря вернулся к ней.

Харе бухать, старушки, и фантазировать. Это ненаучная фантастика какая-то — про хоббитов. Никто вам кольцо всевластия не вернёт — найдёт девочку помоложе, чтобы вручить его ей.

Мечтаете, чтобы бросивший вас засранец вернулся назад? Колитесь!