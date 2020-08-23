Мировые СМИ о протестах и насилии силовиков в Беларуси

23.08.2020, 11:37, Разное

Чтобы пробиться на первые полосы, Беларуси пришлось провести самый массовый митинг в своей истории.

“Беларусь такого раньше не видела. Еще пару недель назад демонстрации были редкими и обычно заканчивались разгоном, а теперь тут людей – покуда хватает глаз” (BBC News, Великобритания).

“Здесь всего несколько дней назад боялись собираться даже маленькими группами, а сейчас за мной целое море людей” (ABC News, США).

“Решающий, важнейший день для Беларуси. Десятки тысяч людей прошли по центральным улицам Минска” (WDR, Германия).

Кроме яркой картинки народного протеста внимание зарубежных СМИ привлек и параллельный митинг, устроенный Александром Лукашенко.

“Лукашенко хотел показать, что считается с народом, и появился перед своими сторонниками” (RTVE, Испания).

“Не похоже, что люди собрались добровольно” (Welt, Германия).

“По сообщениям СМИ, госслужащих попросили принять участие в митинге” (WDR, Германия).

“Слушают его 4-5 тысяч человек. Гораздо больше, около 100 тысяч белорусов, собрались на Марш свободы” (ZDF, Германия).

Чем больше людей проходит через изоляторы, тем больше появляется у медиа историй о жестокости силовиков.

“Более 7 тысяч человек были арестованы за эти дни. Полиция применяла дубинки, резиновые пули и светошумовые гранаты” (ITV News, Великобритания).

“Сообщений о жестокости полиции на улицах и в тюрьмах все больше” (BBC News, Великобритания).

“Из изоляторов люди выходят с рассказами о насилии: грязные переполненные камеры, ни еды, ни лекарств, регулярные побои” (CBC News, Канада).

О настоящих пытках рассказывает своим соотечественникам израильтянин Александр Фруман, об унижениях и оскорблениях – американский журналист Дэн Пелещук и его итальянский коллега Клаудио Локателли.

“Меня ударили по ногам, чтобы повалить на землю, разбили телефон. Кричали, чтобы я не снимал, прыснули в глаза слезоточивым газом. На входе в камеру мне опустили голову, но я увидел девушку, у нее была разбита челюсть, было много крови”, – рассказал он.

На что еще готов пойти Лукашенко в попытке удержать власть, спрашивают западные СМИ. Неужели действительно попросит вмешательства России?