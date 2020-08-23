Мнение: Предложение Зеленского

23.08.2020, 11:30, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссии нужно провести новые выборы президента, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления на Минск со стороны Евросоюза и США. По его словам, кто бы ни победил в гонке – Лукашенко или кто-то другой, – выборы прошли бы «спокойно, без крови, честно и вошли бы в историю».

Предложение явно бесперспективное, так как неясен механизм его реализации. У Лукашенко просто нет оснований для проведения повторных выборов хотя бы потому, что придется обосновывать незаконность или нелегитимность прошедших. И тогда встанет вопрос об ответственности, а именно гарантии безответственности за любые преступления и создают вокруг любого автократа круг защитников его режима. В этом смысле предложение Зеленского – чистая маниловщина, но у него свои собственные резоны. В ноябре выборы в США, а именно США определяют ее политику. Как там повернется – неизвестно, а потому нужно вертеться пропеллером. В данном случае сомнения в честности выборов в Белоруссии – шар в лузу демократов, так как они с их идеями тотальной демократии (причем исключительно в собственной версии) к белорусским выборам будут иметь вполне определенные претензии. Зеленский подкладывает пучок соломки на случай победы Байдена. В целом ему, конечно, не до Белоруссии – и своих проблем более чем достаточно.