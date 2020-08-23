Мнение: Наш достаток зависит от нашего труда

23.08.2020, 11:20, Разное

Россия потихоньку выздоравливает. Данные опросов показывают, что чем моложе россиянин, тем больше значения он придаёт труду. Для поколения 18-30 лет понятие «деньги» связано в первую очередь с трудом, при этом более половины россиян считают, что их материальное положение зависит от их собственных усилий.

Это невероятно важно.

Локус контроля, — «место контроля» по-русски, — это то место, где, по мнению человека, находится рулевая рубка по управлению его судьбой. При внешнем локусе контроля люди думают, будто всё зависит от страны, Путина, родителей или, скажем, собственной внешности. При внутреннем локусе контроля люди думают, что всё зависит от них самих.

Понятно, что у нормальных людей локус контроля смешанный: если кто-то думает, что от него не зависит абсолютно ничего, или что от него зависит абсолютно всё, это повод для посещения психотерапевта. «Молитва безмятежности» американского теолога Рейнгольда Нибура звучит так: «Боже, даруй мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы знать разницу».

Применительно к деньгам адекватно мыслящий человек понимает, что стать миллиардером он, скорее всего, не сможет, а вот заработать себе на трёхкомнатную квартиру и хороший катер он сможет вполне, если только приложит к этому достаточно усилий.

Как видите, чем моложе опрошенные, тем трезвее они смотрят на реальность:

https://fom.ru/Ekonomika/14333

Понятно, что для пенсионеров многие возможности уже закрыты в силу возраста, однако оправданий для представителей моего поколения, — 31-45 лет, — я вижу уже немного. В России мы вполне можем собственным трудом добиться если не богатства, то как минимум сытного достатка.

Предположу, что причину возрастных различий стоит искать в нашей истории. Советская идеология считала прямую увязку между трудом и личным достатком постыдным мещанством. Богатых официально считали жуликами и людьми второго сорта, со школьных лет советских граждан учили выкладываться не ради построения коммунизма в отдельно взятой квартире, а ради коллектива, ради общего блага.

Позже, в девяностые, мы наблюдали, как крах старой системы сопровождался бурными потрясениями, во время которых многие достойные люди обнаружили себя на самом дне, в то время как наверх выплыла пена из бандитов, авантюристов и просто случайных везунчиков.

В путинскую эпоху, после 2000 года, экономика более-менее устаканилась, и связка работа-деньги впервые с 1917 года снова начала нормально функционировать. Нувориши теряли своё положение или уходили на пенсию, усердные и квалифицированные работники получали достойное вознаграждение за свой труд. Понятно, что чем меньший кусок развитого социализма и лихих девяностых застал опрошенный, тем более он склонен верить в справедливость российских реалий, в которых хороший труд имеет своим следствием хороший достаток.

Кстати, многие современные оппозиционеры вышли как раз из тех, кто хорошо жил в XX веке, не прикладывая для этого никаких особенных усилий.

К примеру, один мой знакомый работал в советские времена в пивном баре и был королём жизни, получая огромные левые доходы. Сейчас он вынужден зарабатывать себе на хлеб в Яндекс.Такси. Другой в девяностые организовывал мелкие гешефты, покупая в США товары и продавая их тут с какой-то конской даже по тем временам наценкой. Сейчас рынок цивилизовался, и он работает в 10 раз больше, чем раньше, зарабатывая при этом в 10 раз меньше. Излишне пояснять, что и тот, и другой являются ярыми антипутинистами.

Европа и Америка достигли в последние века такого богатства и власти только потому, что западная идеология ставила усердный труд во главу угла. Сейчас Россия перенимает это живительное убеждение, тогда как коллективный Запад, напротив, всё откровеннее облизывается на ленивый социализм.

Мы можем следить за этим процессом и по лозунгам западных политиков, и по статьям в модной российской прессе. Вот свежий заголовок из журнала «Нож»: «Как труд стал религиозным культом — и почему сейчас пора этот культ уничтожить»:

https://knife.media/abolition-of-work/

В статье автор объясняет, что работа дураков любит, и что труд — невероятно опасная привычка, так как каждый рабочий день сокращает жизнь на целых 8 часов.

С одной стороны, действительно, сдуру можно и хвост сломать. Работать по 12 часов в день и по 6 дней в неделю можно только временно, в особых ситуациях, так как это вредно и для здоровья, и для кошелька. С другой стороны, на сколько-нибудь длинном периоде хорошо работающие люди неизменно выигрывают у расслабленных лентяев, в том числе по уровню жизненного комфорта.

Пока что, повторюсь, Россия движется в правильном направлении: мы получили в XX веке мощную прививку от социалистических идей, и левые, несмотря на массированную пропаганду, постепенно теряют свой электорат. Сказать спасибо за это мы должны в том числе и нашим старым друзьям, американцам. Благодаря «Блэк Лайвз Мэттер» и прочим движениям «эксплуатируемых», россияне могут наглядно видеть последствия массовой раздачи денег бездельникам.