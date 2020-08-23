«Сердце болит» – Айза Долматова рассказала об опасениях потерять сына

23.08.2020, 11:17, Разное

Ведущая и блогер Айза Долматова пояснила о своих опасениях потерять младшего сына. Она боится, что маленького Элвиса у нее заберут. Этот пост нецензурно прокомментировать первый супруг знаменитости рэпер Гуф.

В Instagram Долматовой появилась публикация, которую она сопроводила фотографией сына Элвиса, рожденного в браке с Дмитрием Анохиным. Ведущая написала, что больше всего на свете боится его потерять. Она бы хотела стать для него хорошей матерью, но не знает, как это сделать. Долматова поделилась с подписчиками о том, как на фоне всех этих событий у нее болит сердце. Складывается ощущение, что в жизнь воплощается самый страшный сон.

В комментариях подписчики постарались поддержать Айзу Долматову. Они попросили прояснить ситуацию. Многие начали предполагать, что ребенка хочет забрать Дмитрий Анохин, с которым знаменитость развелась минувшей весной. Первый муж блогера Алексей Долматов прокомментировал ситуацию нецензурной фразой.

Второй развод Айза Долматова переживала очень тяжело. Блогер и ее супруг Дмитрий Анохин приняли решение о расставании прошлым летом. Однако официально они развелись только несколько месяцев назад. Сложности возникали из-за того, что у супругов был общий бизнес. В результате Айзе Долматовой пришлось возместить отцу своего второго ребенка его долю в сети салонов красоты. Сама же ведущая почти год строит отношения с певцом Олегом Майами.