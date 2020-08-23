Калашникова призвала молиться за теряющего слух Корчевникова

23.08.2020, 11:17, Разное

Модель Анна Калашникова призвала начать молиться за здоровье ведущего Бориса Корчевникова, который теряет слух. По ее словам, распространяющая информация является правдивой. Звезда «Кадетства» действительно имеет проблемы со здоровьем.

С каждым годом ухудшается зрение Бориса Корчевникова, однако тот не желает признавать собственную слабость и делает вид, что является здоровым человеком. Теперь проблемы наблюдаются и со слухом. Пока не сообщается, потерял его Корчевников полностью или же частично.

Что касается Калашниковой, в СМИ сейчас активно обсуждается тема здоровья ведущего, и она не хотела бы провоцировать различные сплетни. Модель посоветовала знаменитости скорейшего выздоровления и восхитилась его мужеством.