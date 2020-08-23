Мнение: Роман ОАЭ с Израилем

23.08.2020, 11:10, Разное

О предыстории и предпосылках недавнего восстановления отношений между ОАЭ и Израилем при поддержке США.

Роман ОАЭ с Израилем

В прошлом правители государств Персидского залива были союзниками Ирана и поддерживали ООП, чтобы сохранить свою власть. Сейчас они поддерживают Израиль по той же причине

В начале 2006 года в США разгорелся сыр-бор из-за продажи английской фирмы Дубайскому миру портов (DPW) -государственной компании ОАЭ. DPW должна была получить в управление шесть крупных портов США в результате этой сделки, но тут про-израильский сенатор демократ Чак Шумер провел пресс-конференцию, в компании с семьями жертв 9/11 и объявил, что сделка с DPW угрожает национальной безопасности США.

Хотя продажа была одобрена казначейством США и ее поддержал сам президент Буш, скандал привел к решению конгресса отложить продажу. Кампанию против DPW начала небольшая фирма во Флориде Eller & Co, у которой было два совместных предприятия с лондонской фирмой, которая продала свое имущество DPW. Эллер нанял юристов и начал дело «основанное на попытке смешать вопросы национальной безопасности с весьма техническими по сути проблемами бизнеса» (как это назвал Wall Street Journal). Иск Эллера ссылался на выводы федеральных комиссий по 9/11, например, на то, что «несколько угонщиков самолетов» приехали в США через ОАЭ.

Антиарабская истерия в США

В марте 2006 года Комитет по ассигнованиям конгресса США проголосовал 62 голосами против 2 за запрет сделки. Шумер и сенатор Хиллари Клинтон возглавили атаку. Буш грозил наложить вето, но DPW предпочла продать все американской компании, чтобы разрядить атмосферу.

Это скандал возник не на пустом месте, а был следствием антиарабской истерии в США после 9/11, которую и Израиль и про-израильские политики США использовали для поддержки давней оппозиции Израиля тесным связям между США и арабскими странами. С 2006 года власти ОАЭ стали значительно душевнее к Израилю, чтобы про-израильское лобби в США перестало мешать инвестициям и чтобы Израиль вмешивался в интересах ОАЭ в решения конгресса США.

В 2010 году тогдашнего министра инфраструктуры Узи Ландау из экстремистской расистской партии Исраэль Бейтейну (Наш дом Израиль) пригласили на конференцию по возобновляемой энергии в Абу-Даби, и он стал первым израильским министром, посетившим столицу Дубая. В 2016 и 2018 за ним последовали и другие чиновники.

В самом деле, 2018 год был многообещающим для инвестиций ОАЭ, именно тогда правительство Трамп поощрило ОАЭ за развитие связей с Израилем и одобрило 50-летний контракт фирмы Gulftainer на управление портом в Делавэре, на этот раз без малейшей проблемы.

В 2009 ОАЭ начали позволять спортсменам Израиля участвовать в международных состязаниях в ОАЭ, но отказались транслировать израильский гимн и поднимать израильской флаг. Этот отказ кончился в октябре 2018 и с тех пор, отношения ОАЭ с Израилем быстро улучшались. ВВС ОАЭ также участвовали в совместных маневрах с израильскими в США.

С момента объявления нового соглашения о нормализации 13 августа, многие критиковали ОАЭ за «предательство» палестинской борьбы. Защитники ОАЭ тут же заявили, что палестинцы были неблагодарными за всю поддержку, которую Эмираты оказывали палестинскому сопротивлению все предыдущие годы.

Хотя такую поддержку Организации Освобождения Палестины (ООП) оказывал в 1970-80-х покойный правитель ОАЭ шейх Заид, его наследники были куда менее щедрыми. На самом деле, щедрость ОАЭ в 70-80-х была частью щедрости арабских монархов Персидского залива к ООП. И причина этой щедрости была не идеологическая, а политическая.

В 1950-60-х годах в арабских странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, произошло много революционных потрясений, когда забастовки нефтяников стали нормой, Бахрейн, с тогда мощным студенческим движением, Кувейт, где интеллигенты поддерживали левый арабский национализм, и революции в Йемене и Омане.

Свержение йеменской династии вызвало гнев саудовских королей, которые начали войну, в которую включился Египет на стороне республиканцев и Израиль, оказывавший секретную помощь саудовским и йеменским роялистам. Когда марксисты Южного Йемена смогли установить свое революционное государство в 1967 году, это потрясло правителей Залива до самого нутра.

Американская стратегия в то время была направлена на укрепление саудовско-иранского союза против всех этих революционных групп, и союз этот продержался до свержения шаха в конце 1970-х. Иран при шахе был близким союзником Израиля.

Революционная война Народного фронта освобождения Омана и Персидского залива была подавлена коалицией войск Великобритании, Ирана и Иордании, пришедших на помощь оманскому султану. Вызов, брошенный палестинскими партизанами (к которым присоединились иорданские левые) королю Иордании Хусейну в 1970, который его армия подавила, вызвал панику у многих королей.

В Марокко революционный Фронт Полисарио в 1976 году провозгласил независимую республику Западной Сахары, которая до сих пор остается под марокканской оккупацией.

Все эти революционные группы поддерживали палестинскую борьбу, и многих из них она непосредственно вдохновила. В таком контексте арабские консервативные правители решили финансировать ООП, на условиях, что ООП не будет поддерживать арабские революционные группы, стремящиеся свергнуть их. Тогдашний глава ООП Ясир Арафат так положительно отозвался на эти условия, что полностью отрекся от борьбы Полисарио и поддержал короля Марокко Хасана Второго.

После вторжения Израиля в 1982 году в Ливан и изгнания ООП из Ливана в Тунис, ООП полностью отказалась от своего революционного характера. Иранская революция стала тогда главной внешней угрозой безопасности диктатур Залива, что привело их, вместе с США и Францией, к подталкиванию Саддама Хуссейна к войне против молодой революции.

Потерпевший поражение, покинутый правящими семьями Залива и близкий к банкротству, Саддам решил вторгнуться в Кувейт в 1990 году. В 1990-91 вторжение коалиции США и Аравийского полуострова нанесла последний удар по сделке консервативных арабских правителей о финансировании ООП в обмен на отказ от поддержки местной оппозиции.

После распада СССР в том же году, ООП потеряла дипломатическую и финансовую поддержку властей арабский стран Залива. Но к тому времени не только ООП давно перестала быть революционной организации, но и большинство революционных движений в Заливе было подавлено.

9/11 угрожало положению монархов Персидского залива в США, так как СМИ и конгресс США начали враждебную кампанию против них. Именно тогда они начали всерьез подлизываться к Израилю, надеясь, что в награду за хорошие отношения Израиль поможет прекратить враждебность США. Ясно, однако, что в случае с ОАЭ масштабы были недостаточны для предотвращения скандала в 2006 году.

После нейтрализации угрозы со стороны Саддама вторжением США в Ирак в 2003, все усилия правителей арабских стран Залива было направлены против «иранской угрозы». И поскольку новый Иран был объявлен врагом Израиля, взаимные интересы правителей арабских стран Залива и Израиля стали еще значимее.

Палестинские восстания (интифада) в 1987-93 и 2000-2005 беспокоили этих правителей, но так как соглашение Осло покончило с первой интифадой и усиление коллаборационизма глав Палестинской Автономии (ПА) покончило со второй, палестинцы больше не считались угрозой.

Все изменилось в 2011, когда восстания в арабском мире от Туниса до Египта и Йемена до Сирии. Внутренняя угроза власти саудовских и прочих монархов снова стала реальностью. Борьба теперь шла между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживали арабских диктаторов, и Катаром, который поддерживал Братьев-мусульман в ряде арабских стран.

Катар, как и Саудовская Аравия и ОАЭ, хотел выживания правителей арабских стран Залива, но считал неолиберальные победы Братьев-мусульман в Египте, Ливии и Тунисе как способ нейтрализовать более радикальные революции, которые могли бы угрожать властям арабских стран Залива, особенно потому, что Братья-мусульмане поддерживали дружеские отношения с США и не были обязательно враждебны Израилю.

Правительства Саудовской Аравии и ОАЭ были более осторожны, и считали, что падение любой арабской диктатуры может означать конец и их власти. Арабские революции были «приручены» и уничтожены с пропагандистской поддержкой новых либеральных арабских интеллектуалов, на содержании у НКО западных и арабских стран Залива. Стабильность была восстановлена.

Хамас, чьи организационные связи с Братьями-мусульманами восходят к самому их основанию, были теперь изолированы в Газе, подвергаясь преступным вооруженным погромам апартеидных властей Израиля, и заперты про-израильским правителем Египта. Относительно, эта угроза была нейтрализована.

Но тем временем военный подъем Хезболлы и громовое поражение израильской армии в 2000 и 2006 годах, вместе с союзом с Ираном и Хамас, превратило Хезболлу в главную мишень США, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Уничтожение внутренних революционных угроз арабским правителям, что привело к борьбе между теми, кого поддерживают власти Катара и тему, кого поддерживают власти Саудовской Аравии и ОАЭ – самые новые в Сирии, Ливии и Йемене – расчистили путь для близкой дружбы правителей арабских стран Залива и Израиля, особенно потому, что Израиль проявил себя надежным заступником для них в Вашингтоне. Единственное, что беспокоит новых союзников – Хезболла и Иран, которых пытаются уничтожить все время, но безуспешно.

В 1950-х США создали «Багдадский пакт», чтобы отвлечь внимание от Израиля/Палестины и убедить арабов, что СССР, а не Израиль – их враг. Пакт включал Иран, Турцию, Ирак, Пакистан и Великобританию. Все остальные арабские страны отказались присоединиться, и Ирак вышел в 1959 году. В то время Турция и Иран были союзниками Израиля, теперь они наиболее враждебны Израилю, в то время как власти многих арабских стран его ближайшие друзья.

Правители арабских стран Залива были близкими союзниками шаха в 1960-70-х, и поддерживали ООП в 1970-80-х. Они делали это не из принципа, а только для сохранения своей власти. Теперь они за Израиль и против Ирана, Хезболлы и палестинцев по той же самой причине.

Давнишние противоречия, когда арабские тираны, которые подавляют свое население, были в состоянии вражды с Израилем -который подавляет палестинцев – сейчас закончились, все угнетатели арабов стали открытыми союзниками.

Джозеф Масад, профессор Колумбийского Университета

Перевод с английского https://www.middleeasteye.net/opinion/uaes-love-affair-israel