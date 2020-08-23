 

Мнение: Генерал-полковник и читательский парадокс

23.08.2020, 10:54, Разное

В понедельник было опубликовано мое расследование о том, как в «Матросской тишине» убивают генерал-полковника Министерства обороны Халла Арсланова, ставшего жертвой политических интриг в подковерной борьбе за освобождающуюся должность начальника Генерального штаба МО.

Арсланова  арестовали и отправили в тюрьму по явно сфабрикованному уголовному делу, когда следствие узнало, что его необходимо экстренно оперировать, чтобы удалить недоброкачественную опухоль в печени.

От Арсланова добиваются признания вины и показаний на вице-премьера Борисова и министра обороны Шойгу. Но генерал предпочел смерть, чем бесчестие….

Меня очень удивило, что публикацию «Жизнь или честь» прочитали более 160 тыс..читателей и материал вошел в ТОП-6 самый читаемых материалов «Новой» за минувшую неделю.  Даже опередив читательский интерес к многим текстам про отравление Навальнного и протесты в Беларуси….

На снимке: 2000 год, 36-летний командир бригады связи, полковник Арсланов в отпуске в родной деревне с мамой, сыном Арсланом и племянником Азатом. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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