Названы вредные продукты, которые рекламируют как полезные

23.08.2020, 10:53, Разное

Эксперт по здоровому питанию Зинаида Медведева назвала пять продуктов, которые ошибочно считаются полезными. Неправильную информацию о них люди получают из рекламы.

Благодаря рекламе люди не только узнают о новинках, но и делают выбор между теми или же иными продуктами. Однако человек легко может запутаться, поскольку информация предоставляется так, чтобы повышались продажи. В список не полезных продуктов попали знаменитые протеиновые батончики. Их рекламируют как идеальный вариант для перекуса. Когда покупатели видят данный продукт в аптеках, то воспринимают его по аналогии с лекарственными средствами. По словам Медведевой, стоит внимательно изучить состав протеиновых батончиков, где присутствуют злаковые хлопья высокой степени обработки, сахар и его заменители.

Несколько лет назад на полках магазинов начала появляться витаминная вода. В нее добавляются не только полезные вещества, но и фруктоза, а также глюкоза. Последней в 300 грамм жидкости может содержаться до 30 грамм. Этот показатель сопоставим с тем, который находится, например, в кока-коле. Если говорить о фруктозе, то чрезмерное ее потребление провоцирует проблемы с кишечником.

Многие в качестве альтернативы фаст-фуду выбирают йогурт с наполнителем, думая, что этот продукт более полезен. В рекламе говорится, что он содержит множество кальция и бифидобактерий. Маркетологи забывают говорить о том, что в продукте практически не присутствуют натуральные фрукты. В баночки кладутся сладкие добавки, наполнители и пюре. Если бы производитель добавлял натуральные фрукты, то молочный продукт бы очень быстро портился, а это не выгодно компаниям.

Специалист назвала не очень полезным и красное мясо из-за наличия в нем канцерогенов. Все продукты после консервации, вяления, засолки и ферментации обладают этим свойством. Речь идет о копченой грудке, колбасе, сосисках, сардельках. Частое употребление данных продуктов может спровоцировать рак толстой кишки. Ученые установили, что красное мясо, приготовление которого осуществляется при высоких температурах, заставляет организм вырабатывать вредные канцерогены. В результате может развиться сердечная недостаточность.

Еще одним вредным продуктом является сливочное масло. Норма его потребления в день составляет 10 грамм. Только тогда из масла можно извлечь пользу. В то же время люди потребляют продукта намного больше. Как следствие, может повыситься холестерин, приводящий к формированию бляшек в сосудах.