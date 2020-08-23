Крупное существо, похожее на скелет, до ужаса перепугало четырех друзей

23.08.2020, 10:54, Разное

Четверо друзей ехали по старой дороге ночью возле залива Майнетт в округе Болдуин, штат Алабама, когда увидели большое бледное четвероногое и человекоподобное существо, стоящее посредине дороги. Выглядело оно как скелет, обтянутый кожей.

Эта история была на днях опубликована на сайте американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера. Он написал, что когда получил ее, то связался с автором и тот подтвердил ему, что все это было в реальности.

"Это произошло 8 лет назад, когда я учился в старшей школе, но я до сих пор помню каждую деталь, словно инцидент был несколько минут назад.

Я и три моих друга ехали на машине в гости к другому нашему другу, который жил в настоящем захолустье, от любого ближайшего поселка до его дома было 30 минут езды. К нему вела лишь одна дорога и та представляла собой лишь одну полосу старого бетонного покрытия, отчаянно нуждающегося в ремонте. В той стороне живет лишь горстка людей, поэтому государство и не тратит на них деньги.

По обеим сторонам дороги растет настоящий густой лес, деревья подходят к самому краю дороги, съехать на обочину просто некуда, а еще там абсолютно нет фонарного освещения.

Мы ехали в новеньком красном "Мустанге" Джейми, который получил его недавно на День Рождения и очень гордился тем, что теперь может возить всю нашу компанию куда угодно. За рулем был сам Джейми, Дэйв сидел рядом с ним на пассажирском сиденье, а я и моя подружка Мэри сидели на заднем сиденье.

Большую его часть занимала огромная аудиосистема, поэтому сидеть там было очень неудобно, кроме того Джейми врубил громкую музыку и от нее мое тело буквально тряслось. Однако меня все устраивало, так как другой машины у нас не было, а без нее мы бы в гости к другу не попали.

Когда мы свернули на эту узкую и длинную полосу дороги, Джейми был очень разочарован, так как впереди нас двигалась другая машина – "Тойота", и он не мог из-за нее как следует разогнаться и показать нам, каким быстрым является его "Мустанг". Поэтому пришлось ехать как есть.

Было около 21.00, темно и из-за густых низких туч Луны не было видно. Кроме фар нашей машины другого освещения не было. Так мы проехали около 10 минут, когда "Тойота" перед нами внезапно резко затормозила прямо посредине дороги. Джейми кое-как сумел затормозить так. чтобы не врезаться в нее и остановил "Мустанг" всего за несколько метров от ее заднего бампера.

А потом мы все услышали громкий и душераздирающий вскрик женщины из "Тойоты" и когда мы выглянули в окно, мы увидели ЭТО, стоящее посредине дороги перед "Тойотой". Дорога шла под уклон, мы стояли выше уровнем, чем "Тойота", поэтому хорошо рассмотрели его. Я никогда не смогу забыть то, как оно выглядело.

Это было гуманоидное существо, стоящее на четвереньках, но его изогнутая спина была выше чем крыша "Тойоты" (!!!). Гуманоидным (человекоподобным) его делала безволосая голая кожа, очень бледная с сероватым оттенком и очень морщинистая. Однако его руки и ноги были намного длиннее, чем конечности человека. Одно его предплечье было в длину больше, чем вся человеческая рука.

Ноги, пальцы, руки, шея – все это выглядело таким длинным, как будто существо сделали из мягкой карамели, а потом сильно растянули. Оно было таким тощим, что все кости было видно через тонкую кожу. Особенно позвоночник, верхняя часть которого острыми концами позвонков едва не протыкала кожу

Оно не смотрело на нас, оно просто стояло посредине дороги и смотрело в сторону леса. "Колени" его были согнуты назад, как у животных и поэтому ноги напоминали птичьи лапы.

Хвоста сзади не было и вся поза существа была похожа на позу животного, по крайней мере я надеялся, что это просто какое-то сильно больное животное. Однако в Алабаме нет настолько крупного животного, спина которого была выше крыши автомобиля. Кроме того, как я писал выше, у него была кожа очень похожая на человеческую, а руки, ступни ног и форма головы в целом тоже были вполне человеческие по строению.

На черепе вместо глаз были две крошечные черные дырочки, вместо носа лишь небольшой выступ, ушей не было вообще, а рот был невероятно широким и выделялся красным цветом.

Мы сидели в машине и потрясенно молчали. Никто не смел высказать и слова. Потом Джейми быстро нажал кнопку блокирования дверей, хотя окна были все равно открыты. А женщина в "Тойоте" спереди все еще громко и истошно кричала, словно ее убивают.

На мгновение я подумал, что все это может быть каким-то очень дурным розыгрышем и что кто-то поставил страшную скульптуру на дорогу. Но эта мысль быстро исчезла, когда существо зашевелило головой и посмотрело в нашу сторону. Его лицо было ужасным, а рот был оскален и было видно несколько рядов острых зубов.

Женщина -водитель в этот момент закричала еще громче и видимо это наконец спугнуло монстра, он повернул голову к лесу и быстро убежал за густые деревья.

Как только он скрылся, Джейми медленно поехал вперед и кое-как объехал стоявшую "Тойоту". Когда мы проезжали мимо, мы увидели на передних сидениях "Тойоты" мужчины и рыдающую женщину, которые о чем-то оживленно спорили. Когда мы объехали их, "Тойота" дала задний ход, а потом развернулась и поехала обратно.

Я подумал, что нам было бы лучше сделать то же самое, но не мог заставить себя произнести ни звука. Джейми ехал вперед все быстрее и быстрее, потом он превысил допустимую скорость на 5 миль. За следующие 20 минут езды никто из нас так и не произнес ни звука.

Когда мы наконец приехали к нашему другу, он встретил нас фразой "Вы выглядите так, словно привидение увидели". Мы же как можно быстрее выбрались из машины и поспешили забежать в его дом. Потом мы все рассказали ему и попросили дать карандаши и бумагу, чтобы по свежей памяти нарисовать увиденного монстра. Но когда наш другу видел эти рисунки, он пришел в ужас, собрал их все и сжег в камине.

Потом он расспрашивал нас, не принимали ли мы наркотики, не курили ли травку и тд. Но нас было четверо и все мы видели то же самое и некоторые из нас были готовы рыдать в истерике от пережитого страха. Сразу было видно, что мы не врем. Поэтому потом наш друг запер все двери и окна и включил нам какой-то фильм. чтобы отвлечь нас от пережитого. В ту ночь мы почти не спали.

На следующий день Джейми повез нас домой по той же дороге и мы сразу увидели черные следы от шин в том месте, где "Тойота" разворачивалась. Это было подтверждением того, что увиденное не было страшным сном или галлюцинацией. А потом Мэри сказала, что больше не хочет с нами проводить время.

С тех пор я с ней не общался и редко вижу и остальных двух друзей. Иногда я пытаюсь снова завести разговор о том случае, но они всегда отказываются говорить об этом. Я понимаю, что им слишком больно вспоминать.

Я сам не верил в подобные вещи до пережитого, но теперь у меня иные взгляды. Я пытался изучать этот случай и некоторые говорили мне, что это мог быть оборотень или вендиго, но описания мало в чем совпадают. Я просто хотел бы узнать, что за ужасное существо бродит по лесам Нижней Алабамы".