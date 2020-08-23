 

В США йети стали чаще выходить к населенным пунктам

23.08.2020, 10:51, Разное

Из-за режима самоизоляции люди стали редко выходить на улицу и этим похоже воспользовались не только местные еноты, лисы или койоты, которые теперь вольготно себя ощущают в центре американских городов, но и йети.

У американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера есть "Горячая линия" под названием Phantoms & Monsters Fortean Research для срочных сообщений от очевидцев.

И на днях сразу два очевидца позвонили туда и сообщили о своем наблюдении крупного волосатого человекоподобного существа неподалеку от населенных пунктов. Первый очевидец был из Калифорнии, второй из штата Нью-Йорк. 

Первым очевидцем был мужчина с инициалами С. Дж., живущий в калифорнийском поселении  Хэппи Кэмп. Во вторник 18 августа 2020 года примерно в 16.00 он и его друг сидели на крыльце его частного дома и разговаривали, когда он заметил необычное движение неподалеку от придорожной аптеки рядом с шоссе Hillside Rd.

Нечто темное и слишком крупное для человека двигалось в сторону поворота на шоссе Кламат-Ривер. Очевидец притащил из дома бинокль и начал смотреть в него. В бинокль он ясно рассмотрел "большого черного Снежного человека", который находился неподалеку от аптеки, а потом скрылся в роще деревьев и пропал.

Он рассказал об этом своему другу и после они оба снова стали всматриваться в ту же сторону. Вскоре йети вернулся. Друг очевидца заметил его на соседнем поле, быстро бегущим в сторону Кламат-Ривер.

Согласно архивам исследователей йети, в районе Хэппи Камп очень часто наблюдаются йети, однако это первый случай, когда его увидели не в лесу, а совсем рядом с человеческим поселением и на открытом пространстве.

Вскоре позвонил другой очевидец, который живет в округе Эри, штат Нью-Йорк, и заведует семейным кемпингом (туристическим лагерем). Ему стали сообщать о странной активности вокруг лагеря, а недавно он своими глазами увидел йети ростом свыше 2 метров. 

Это случилось днем после обеда, когда очевидец пошел на дорогу, чтобы проверить почтовый ящик. Внезапно он увидел как неподалеку от него из леса вышел волосатый человекоподобный гигант, в три шага пересек дорогу и снова скрылся в лесу.

Когда он рассказал об этом своему брату-охотнику, тот пошел в лес, чтобы попытаться найти следы йети (или его самого), и вскоре обнаружил там так называемое "спальное место" – сваленные кучей сломанные ветки, сильно придавленные каким-то очень крупным животным. Судя по многим признакам, это "гнездо" было совсем свежим, а лоси или медведи таких гнезд не сооружают.

Также очевидец сообщил, что с недавних пор по ночам из леса часто слышны сильные стуки по стволам деревьев, а еще какие-то необычные животные крики, которые он однако так и не смог приписать определенному местному животному.  

В связи с этим исследователь Лон Стриклер озадачился вопросом, могли ли йети выйти так близко к человеческим поселениям из-за того, что люди во время эпидемии коронавируса стали сидеть по домам и меньше ходить по улицам? 

Многие дикие животные, к примеру лисы или еноты, именно из-за самоизоляции людей стали все чаще забредать в города, а в Сан-Франциско по обезлюдевшим улицам бегали койоты. Может быть и йети почувствовали свободу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / 10 августа OnePlus 10 представит свою новую ОС

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

06.08 / Барановская поделилась мнением по поводу секса на первом свидании

26.06 / Чинтамани – Мифический камень, исполняющий желания

12.07 / На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива

10.08 / Мария Кравцова заразилась коронавирусом: “Несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко”

30.07 / Осознанное потребление: королева Летиция путешествует по Испании в старых нарядах

11.08 / Баррикады Минска. День второй

17.01 / Мнение: Отечественная оборонка — внешний лоск или реальная сила?

16.08 / Мнение: Время Лукашенко ушло…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска