В США йети стали чаще выходить к населенным пунктам

23.08.2020, 10:51, Разное

Из-за режима самоизоляции люди стали редко выходить на улицу и этим похоже воспользовались не только местные еноты, лисы или койоты, которые теперь вольготно себя ощущают в центре американских городов, но и йети.

У американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера есть "Горячая линия" под названием Phantoms & Monsters Fortean Research для срочных сообщений от очевидцев.

И на днях сразу два очевидца позвонили туда и сообщили о своем наблюдении крупного волосатого человекоподобного существа неподалеку от населенных пунктов. Первый очевидец был из Калифорнии, второй из штата Нью-Йорк.

Первым очевидцем был мужчина с инициалами С. Дж., живущий в калифорнийском поселении Хэппи Кэмп. Во вторник 18 августа 2020 года примерно в 16.00 он и его друг сидели на крыльце его частного дома и разговаривали, когда он заметил необычное движение неподалеку от придорожной аптеки рядом с шоссе Hillside Rd.

Нечто темное и слишком крупное для человека двигалось в сторону поворота на шоссе Кламат-Ривер. Очевидец притащил из дома бинокль и начал смотреть в него. В бинокль он ясно рассмотрел "большого черного Снежного человека", который находился неподалеку от аптеки, а потом скрылся в роще деревьев и пропал.

Он рассказал об этом своему другу и после они оба снова стали всматриваться в ту же сторону. Вскоре йети вернулся. Друг очевидца заметил его на соседнем поле, быстро бегущим в сторону Кламат-Ривер.

Согласно архивам исследователей йети, в районе Хэппи Камп очень часто наблюдаются йети, однако это первый случай, когда его увидели не в лесу, а совсем рядом с человеческим поселением и на открытом пространстве.

Вскоре позвонил другой очевидец, который живет в округе Эри, штат Нью-Йорк, и заведует семейным кемпингом (туристическим лагерем). Ему стали сообщать о странной активности вокруг лагеря, а недавно он своими глазами увидел йети ростом свыше 2 метров.

Это случилось днем после обеда, когда очевидец пошел на дорогу, чтобы проверить почтовый ящик. Внезапно он увидел как неподалеку от него из леса вышел волосатый человекоподобный гигант, в три шага пересек дорогу и снова скрылся в лесу.

Когда он рассказал об этом своему брату-охотнику, тот пошел в лес, чтобы попытаться найти следы йети (или его самого), и вскоре обнаружил там так называемое "спальное место" – сваленные кучей сломанные ветки, сильно придавленные каким-то очень крупным животным. Судя по многим признакам, это "гнездо" было совсем свежим, а лоси или медведи таких гнезд не сооружают.

Также очевидец сообщил, что с недавних пор по ночам из леса часто слышны сильные стуки по стволам деревьев, а еще какие-то необычные животные крики, которые он однако так и не смог приписать определенному местному животному.

В связи с этим исследователь Лон Стриклер озадачился вопросом, могли ли йети выйти так близко к человеческим поселениям из-за того, что люди во время эпидемии коронавируса стали сидеть по домам и меньше ходить по улицам?

Многие дикие животные, к примеру лисы или еноты, именно из-за самоизоляции людей стали все чаще забредать в города, а в Сан-Франциско по обезлюдевшим улицам бегали койоты. Может быть и йети почувствовали свободу.