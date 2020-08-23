Тихановская выступила за сохранение тесных связей с Россией

23.08.2020, 10:48, Новости дня

В случае прихода к власти оппозиции Белоруссия продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Она отметила, что является совершенно очевидным, что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с Россией в больших объемах, чем с ЕС, передает ТАСС.

«Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я ни экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я», – уточнила она.

Тихановская добавила, что уверен в том, что в отношениях с Россией не произойдет разворота на 180 градусов, потому что «Белоруссия – это не Украина».

Политик добавила, что от Запада она ждет помощи в том, чтобы убедить Лукашенко, что его время вышло.

Также Тихановская выразила благодарность Парижу за поддержку и помощь.

«14 июля, в самый разгар предвыборной кампании, я получила почтовую карточку от посла Франции в Белоруссии. А затем и приглашение в посольство. Это было важно для меня, потому что в тот момент мы были очень одиноки», – сообщила экс-кандидат в президенты.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание о том, что происходит в Белоруссии.

Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам РФ и Евросоюза.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.