Армия РФ приняла на вооружение комплексы ПВО «Штиль-1» и «Тор»

23.08.2020, 10:48, Новости дня

Российская армия приняла на вооружение зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ», сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

«По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности «Штиль-1» принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК «Тор-М2Д» – на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ», – сказал Фрадков в интервью журналу «Оборона России».

Фрадков уточнил, что «Штиль-1» – это зенитный ракетный комплекс средней дальности с вертикальным стартом зенитных управляемых ракет для круговой обороны боевых кораблей ВМФ от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям вероятного противника.

«Тор-М2ДТ», в свою очередь, – это ЗРК малой дальности для работы в арктических условиях при температуре до минус 50 градусов.

По словам Фрадкова, «Алмаз-Антей» вскоре передаст модернизированные ракеты «Калибр» и военные дроны Минобороны России.

«Если говорить только о работах, результаты которых предполагается в ближайшей перспективе передать государственному заказчику, я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов «Калибр» различного базирования», – сказал он.

Ракеты «Калибр» – новейшее российское оружие, состоящее на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России.

Ранее сообщалось, что «Алмаз-Антей» на форуме «Армия-2020» впервые представит публике зенитную ракетную систему «Антей-4000», говорится в сообщении концерна.