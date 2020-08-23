В РФ подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

23.08.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4852 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 956 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4852 заболевших в 83 регионах, из них 1147 случаев (23,6%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 611, Санкт-Петербурге – 180, Московской области – 164.

За весь период в РФ зарегистрировано более 956 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 73 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 16 тыс. 383 человек.

Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 3162 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 770 тыс. 639 человек.

Накануне, 22 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4921. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 69.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.