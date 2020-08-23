Луна отдаляется от Земли каждый год на 3,8 сантиметра

23.08.2020, 10:41, Разное

Специалистам из NASA удалось выяснить, что Луна отдаляется от нашей планеты на 3,8 см ежегодно. Исследователи получили отраженный сигнал от объекта, на который последние десятилетия направляли лазерные лучи.

Данный отражатель был установлен на космический аппарат LRO, который в настоящее время находится на лунной поверхности на расстоянии 385 тысяч километров от нашей планеты. Размер отправленного в космос отражателя не более размера альбомного листа.

Ученые NASA много лет направляли в космическое пространство лазерные лучи, надеясь получить отраженный сигнал, и только недавно смогли его получить. Это говорит о том, что данная практика с применением лазера может стать перспективной в исследовании космоса.

Отражатель быль доставлен на поверхность Луны исследовательским аппаратом LRO. Ученые периодически направляют на отражатель лазерный луч и подсчитывают, за какое время он возвратиться назад.

Согласно последним изменениям стало ясно, что расстояние между нашей планетой и Луной каждый год увеличивается на 3,8 см. Все дело в гравитационном взаимодействии между космическими телами, – сообщают ученые. Ученые предположили, что это происходит из-за замедления вращения Луны на 2 миллисекунды в сутки.

По словам руководителя эксперимента Эрвана Мазарико, благодаря собранным за последние полвека данным уже можно отследить некоторые тенденции во взаимодействии нашей планеты с естественным спутником.