 

Медики: Употребление хрена увеличивает защиту организма от рака

23.08.2020, 10:37, Разное

Врачи считают, что включение в рацион хрена может повысить защиту организму от рака. В популярной добавке они обнаружили целебные свойства.

В хрене содержится множество растительных соединений, снижающих риск развития онкологии. Овощ содержит изотиоцианаты, глюкозинолаты, подавляющие рост раковых клеток.

Присутствующие в хрене вещества работают как антиоксиданты. Они осуществляют борьбу с повреждением здоровых клеток. Высокий уровень свободных радикалов обычно провоцирует развитие опасных болезней, в том числе рака.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что употребление хрена предотвращает появление онкологии желудка, легких и толстой кишки. Корень овоща имеет фермент пероксидаза, провоцирующий активность противораковых соединений.



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