Медики: Употребление хрена увеличивает защиту организма от рака
23.08.2020, 10:37, Разное
Врачи считают, что включение в рацион хрена может повысить защиту организму от рака. В популярной добавке они обнаружили целебные свойства.
В хрене содержится множество растительных соединений, снижающих риск развития онкологии. Овощ содержит изотиоцианаты, глюкозинолаты, подавляющие рост раковых клеток.
Присутствующие в хрене вещества работают как антиоксиданты. Они осуществляют борьбу с повреждением здоровых клеток. Высокий уровень свободных радикалов обычно провоцирует развитие опасных болезней, в том числе рака.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что употребление хрена предотвращает появление онкологии желудка, легких и толстой кишки. Корень овоща имеет фермент пероксидаза, провоцирующий активность противораковых соединений.
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