 

Медики: Отвращение к мясу может указывать на онкологию

23.08.2020, 10:37, Разное

Врач-терапевт Анна Землянухина в рамках одного из интервью рассказала, что одним из симптомов онкологии является отказ человека от мяса. Специалист также напомнила, что развитие рака можно отследить по состоянию рук.
Симптомами онкологии являются ногти, похожие на часовые стекла, и тонкие пальцы, напоминающие барабанные палочки. Однако способ выявления рака по рукам обладает довольно низкой эффективностью. Зачастую данные симптомы могут свидетельствовать о наличии иных болезней.

Неспецифическим признаком онкологии является нежелание человека употреблять в пищу мясо, если ранее он это делал на постоянной основе. Причину такого поведения врачам пока назвать сложно.



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