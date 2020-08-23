 

Доктор-эндокринолог сообщила о простом способе снизить риск рака и инсульта

23.08.2020, 10:37, Разное

Зухра Павлова, доктор-эндокринолог, пояснила о способе, который поможет улучшить здоровье и предотвратить риски возникновения инсульта и онкологических болезней. Специалист заявляет, что большим преимуществом для здоровья людей является езда на велосипеде 3 раза в неделю по 30 минут.
Эндокринолог напоминает, что уменьшить количество инсультов, инфарктов и даже онкологических процессов помогает езда на велосипеде. Доктор ссылается на исследование, где принимали участие мужчины от 25 до 54 лет, перенесшие инфаркт. Ученые взяли у них образцы крови, зафиксировали вес, рост, окружность талии и порекомендовали на протяжении 3-х месяцев кататься на велосипеде 3 раза в неделю по 30 минут. Так организм получит нагрузку, которая обеспечит три четверти максимальную частоту сердечного ритма.

Врачи вместе с нагрузкой измеряли и параметры сердечной деятельности участников эксперимента, а также пульс и давление. Перед окончанием эксперимента испытуемые проходили тесты и сдавали кровь. Как оказалось, уровень хорошего холестерина вырос на 23%, а также улучшился общий холестериновый и липидный профиль. Многим людям этого хватит, чтобы холестерин оказался в норме, а люди бы вышли из группы риска по показателям атеросклероза. Но больше всего исследователи удивились снижению эстрадиола на 45%. Эстрадиол в организме мужчин считается онкологическим маркером – признаком повышенного риска рака.



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