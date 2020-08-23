В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком, женщина умерла на месте

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23.08.2020, 10:20, Новости дня

В Киеве 22 августа водитель мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения сбил мать с двухлетним ребенком. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

“Мальчик два годика, доставлен в “Охматдет”, спасают, смертельных травм не обнаружили, должен жить! Травма головы и лица. Мозг цел. Держим кулачки. Мама погибла мгновенно. Пьяный водитель мусоровоза Scania с 1.91 промилле задержан по 208 статье, надеюсь суд его закроет на два месяца на время следствия”, – говорится в сообщении.

По данным портала, мусоровоз тянул тело погибшей около восьми метров.

“Возможно, при мгновенной реакции удалось бы спасти жизнь женщины”, – считают в dtp.kiev.ua.

Разыскиваются свидетели ДТП.

“Если вы видели момент ДТП в Киеве в 13.55 на улицы Флоренции 7, просьба связаться с нами, 0937713333”, – пишет портал.

Жуткое смертелное #ДТП в Киеве на Флоренции: важные новости: мальчик 2 годика, доставлен в Охматдет, спасают,…

Posted by dtp.kiev.ua on Laupäev, 22. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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