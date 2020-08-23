 

В Северной Калифорнии бушует масштабный лесной пожар, его признали вторым по величине в истории штата

23.08.2020, 10:20, Новости дня

Лесной пожар, который бушует сейчас в Северной Калифорнии, стал вторым по величине в истории штата. Об этом сообщает телеканал NBC.

Накануне чиновники штата сообщили, что лесной пожар LNU Lightning распространился на территории более 325 тыс. акров (более 131 тыс. га). Он затронул пять округов: Напа, Сонома, Лейк, Йоло и Станислаус. Было разрушено 845 построек, еще 231 дом поврежден. Известно о четырех погибших.

Многие пожары, которые сейчас бушуют в штате, были вызваны ударами молний на фоне установившейся жары. Так, только 21 августа в этой части штата было зафиксировано 100 ударов молний.

Около 14 тыс. пожарных борются с пожарами в Северной Калифорнии, задействована Национальная гвардия.

Из опасной зоны эвакуированы более 115 тыс. человек. Офис шерифа округа Санта-Крус сообщил, что по подозрению в вандализме арестовали уже семь человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / CNBC предупредил Запад об «августовском сюрпризе» Путина

23.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

30.06 / Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал до минимума

06.07 / Эннио Морриконе написал собственный некролог

07.07 / Политика: Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

15.08 / В обмен на вагнеровцев Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко

02.07 / СМИ рассказали, кто был посредником между РФ и боевиками “Талибан”

26.07 / Главный инфекционист США пожаловался на «серьезные угрозы» в адрес семьи

28.06 / “Манчестер Сити” обыграл “Ньюкасл” и вышел в полуфинал Кубка Англии

20.07 / Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска