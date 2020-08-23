За сутки в Украине коронавирус выявили у 2 тыс. человек

23.08.2020, 10:20, Новости дня

За сутки в Украине подтвердили 1987 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, обнародованные сегодня утром.

Накануне в стране был установлен новый антирекорд – 2328 случаев заболевания COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. За последние 24 часа в Украине умерло 27 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271.

Вылечилось за время эпидемии 52 235 человек, из них 500 – за последние сутки.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3592;

Волынская область – 5102;

Днепропетровская область – 1966;

Донецкая область – 1234;

Житомирская область – 2821;

Закарпатская область – 6987;

Запорожская область – 1331;

Ивано-Франковская область – 7805;

Киев – 11 814;

Киевская область – 4952;

Кировоградская область – 764;

Луганская область – 243;

Львовская область – 13 111;

Николаевская область – 981;

Одесская область – 5909;

Полтавская область – 642;

Ровенская область – 8460;

Сумская область – 1165;

Тернопольская область – 4626;

Харьковская область – 7493;

Херсонская область – 334;

Хмельницкая область – 1946;

Черкасская область – 1286;

Черновицкая область – 8926;

Черниговская область – 1468.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Киеве (307), Черновицкой (213) и Ивано-Франковской (174) областях. Меньше всего – в Херсонской (два случая).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 203 532 человека. Жертвами COVID-19 стали 804 416 человек, выздоровело 14 911 319.