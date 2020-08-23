За сутки в Украине коронавирус выявили у 2 тыс. человек
23.08.2020, 10:20, Новости дня
За сутки в Украине подтвердили 1987 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, обнародованные сегодня утром.
Накануне в стране был установлен новый антирекорд – 2328 случаев заболевания COVID-19.
Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. За последние 24 часа в Украине умерло 27 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271.
Вылечилось за время эпидемии 52 235 человек, из них 500 – за последние сутки.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 3592;
Волынская область – 5102;
Днепропетровская область – 1966;
Донецкая область – 1234;
Житомирская область – 2821;
Закарпатская область – 6987;
Запорожская область – 1331;
Ивано-Франковская область – 7805;
Киев – 11 814;
Киевская область – 4952;
Кировоградская область – 764;
Луганская область – 243;
Львовская область – 13 111;
Николаевская область – 981;
Одесская область – 5909;
Полтавская область – 642;
Ровенская область – 8460;
Сумская область – 1165;
Тернопольская область – 4626;
Харьковская область – 7493;
Херсонская область – 334;
Хмельницкая область – 1946;
Черкасская область – 1286;
Черновицкая область – 8926;
Черниговская область – 1468.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Киеве (307), Черновицкой (213) и Ивано-Франковской (174) областях. Меньше всего – в Херсонской (два случая).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 203 532 человека. Жертвами COVID-19 стали 804 416 человек, выздоровело 14 911 319.
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