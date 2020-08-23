Электрический кроссовер Cadillac Lyriq не получит передний багажник

23.08.2020, 10:18, Новости дня

В Сети опубликовали новые подробности относительно электрического кроссовера Cadillac Lyriq.

Автомобиль не получит переднего багажника, который прогнозировали многочисленные специалисты. Вместе с тем изначально появлялись слухи относительно возможности такого исполнения автомобиля, однако на самом деле все обернулось несколько иначе. Также нужно отметить, что Cadillac Lyriq обладает электрическими агрегатами, которые существенно превосходят остальные по своим параметрам.

Вместе с тем достоинством нового паркетника Cadillac Lyriq указали способность проехать без подключения к зарядке до 483 километров. Также указано, что салон отличается применением огромного 33-дюймового дисплея и проекционного экрана. Остальные характеристики озвучат в рамках готовящейся презентации.