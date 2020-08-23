Ученые рассказали об интересной «особенности» народа майя

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23.08.2020, 9:53, Разное

Исследователи из США рассказали об особенности народа, который живет в Мезоамерике. Испытуемые рассматривали выражения лиц 63 скульптур майя, чтобы «считать» мимику.
Ученые провели эксперимент, где участвовали 325 человек от 30 до 36 лет. Психологами было снято видео лиц 63 статуэток без туловищ, чтобы предупредить вероятность определения эмоций. Скульптуры демонстрировали людей, испытывавших разные чувства, от радости до горя. Участников попросили назвать эмоции, отражающиеся на лицах статуэток, а выбрать можно было среди 30 вариантов. Во время эксперимента практически все испытуемые правильно считали мимику статуй.

С помощью такого опыта была доказана гипотеза о генетическом возникновении эмоций. Люди народов майя показывали боль, страх, восторг так же, как и современные люди. Эмоциональные реакции на раздражители, которые остались практически неизменными до XXІ века, предки передавали по наследству.



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