Медики назвали отличия женского алкоголизма от мужского

23.08.2020, 9:53, Разное

Мужской и женский алкоголизм в целом считаются идентичными заболевания, поскольку присутствуют те же самые этапы развития и симптомы. Однако между ними все-таки есть отличия, которые назвали медики.

Как считают наркологи, развитие женского алкоголизма происходит быстрее, нежели мужского. У последних болезнь прогрессирует за 10-15 лет, а у представительниц слабого пола может развиться за 3-5 лет. Что касается лечения, то здесь фиксируется обратный эффект. Женщинам необходимо значительно больше времени, чтобы отказаться от спиртных напитков, нежели мужчинам.

Представительницы слабого пола способны самостоятельно осознать имеющуюся проблему и обратиться к специалистам для ее решения. Мужчины, в свою очередь, никогда не прибегают к помощи врачей при алкоголизме.