 

Адвокат оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева

23.08.2020, 9:48, Новости дня

Адвокат Сергей Жорин заявил, что искать логику в действиях адвокатов по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова не стоит.

В интервью «Пятому каналу» Жорин заявил, что в судебной практике редко встречаются примеры, когда клиент отказывается от адвокатов, но при этом позволяет им остаться консультантами. 

По словам Жорина, если услуги защитника не устраивают клиента, то от него отказываются и обращаются к другому адвокату.

«Наверно, нет смысла отказываться от адвоката, но, тем не менее, прислушиваться к его советам», – отметил он.

Юрист добавил, он уже давно не ищет логику тех или иных сторон в процессе Ефремова. Жорин также заявил, что он не может комментировать действия адвокатов в силу этики.

Накануне Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Сам Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Адвокат заявил, что это отказаться от его услуг – законное право актера.

В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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