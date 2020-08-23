 

Вирусологи назвали главную опасность нового учебного года

23.08.2020, 9:17, Разное

Вирусологи рассказали о новой опасности учебного года. По их словам, очное обучение в период пандемии коронавируса может спровоцировать вторую волну распространения COVID-19 в РФ.
По словам медиков Виталия Зверева и Алексея Аграновского, учащиеся могут подхватить коронавирус в школе, а потом заразить своих пожилых родственников. Из-за более слабого организма высока вероятность наступления летального исхода у последних. В то же время очное обучение в школе ускорит возникновение коллективного иммунитета к COVID-19.

Вирусологи отмечают, что дети в любом случае должны получать должное образование. Нужно постараться максимально соблюдать все меры предосторожности. По словам медиков, нужно меньше собираться семьями, чтобы не ставить под угрозу здоровье родственников.

Коллективный иммунитет образуется независимо от «административных усилий», но процесс ускорит общение между школьниками. Представители молодого поколения переносят коронавирус довольно легко. Остальные, в свою очередь, должны быть осторожными.



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