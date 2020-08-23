Режим КТО введен в селе Троицкое в Ингушетии

23.08.2020, 9:08, Новости дня

Режим контртеррористической операции (КТО) введен с 8.00 на территории села Троицкое в Ингушетии, сообщили в оперативном штабе республики.

Решение о проведении КТО было принято начальником УФСБ по Ингушетии генерал-майором Сергеем Чернышевым. Район проведения спецоперации ограничен административными границами этого населенного пункта, передает ТАСС.

В оперштабе подчеркнули, что обстановка находится под контролем, и призвали граждан «не допускать хаоса и массовых беспорядков» и не мешать действиям правоохранителей.

7 августа в ходе КТО в Ингушетии уничтожили двух боевиков, еще одного задержали, они готовили теракты.